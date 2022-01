Collegno, nuovo stop del Comune a Barricalla

L’amministrazione comunale conferma il suo parere negativo alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti pericolosi da parte di Barricalla in località Ciabot Gay. Progetto in vista del quale la Città metropolitana ha convocato una nuova conferenza dei servizi. Con il completamento del suo quinto lotto, la società sta avviando la progettazione di un nuovo impianto in un sito attualmente occupato da una cava, quindi definito dal...

su Luna Nuova di martedì 25 gennaio 2022