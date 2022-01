Grugliasco, al Monviso primo training di tennis "standing"

Mette radici anche in Italia l’adaptive standing tennis, versione del tennis paralimpico che permette ad atleti e appassionati in grado di giocare in piedi la possibilità di farlo. Ad ospitare il 1° Training Camp (con tanto di torneo) sarà il Monviso Sporting Club di corso Allamano 25 grazie all’organizzazione dell’associazione sportiva Sportdipiù. L’appuntamento è fissato per sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile. Per iscriversi gratuitamente è necessario inviare l’apposito modulo, disponibile sul sito di Sportdipiù all’indirizzo tennis@sportdipiù.it; ai partecipanti verranno garantiti trasporti locali, pernottamento in albergo convenzionato e una welcome bag. Nonostante esista, già da qualche anno, un gruppo di giocatori impegnato nella promozione e nello sviluppo della disciplina nel nostro paese, si tratta del primo evento ufficiale organizzato in Italia.

«Il tennis per persone con disabilità fisico-motorie - spiega Gregory Leperdi, rivolese, già protagonista nello sledge hockey ed organizzatore dell’iniziativa - è attualmente riconosciuto dall’International Paralympic Committee solo nella sua versione in carrozzina, attualmente governata dall’International Tennis Federation; la categoria “in piedi”, invece, alle Paralimpiadi viene praticata solo nel tennis tavolo e nel badminton. Nonostante questo, a livello internazionale l’adaptive standing tennis è gestito già da diversi anni dal Tap World Tour, circuito composto da atleti provenienti da tutti e cinque i continenti: tra questi il neozelandese Alex Hunt, eccellente giocatore impegnato anche sul fronte Atp, e Ivan Corretja, fratello dell’ex numero 2 Atp, Alex».