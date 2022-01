Rivoli, la Fidas ha perso la sua colonna

Si è spento a 83 anni Santo Gallo, anima e corpo della Fidas. Era stato nominato presidente onorario alla fine dell’anno scorso, ma non lo sapeva: nei prossimi mesi avrebbe dovuto tenersi la cerimonia per il conferimento del titolo. Sarebbe stato un modo per festeggiare in compagnia dei volontari dell’associazione, in cui Santo Gallo aveva messo tanta passione. Era stato tornitore alla Rostan di Cascine Vica, dove era...

Su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022