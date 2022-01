Rivoli, Pompea e Antonio non si fermano più

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Dopo essersi riabbracciati la scorsa settimana a "C'è posta per te", Pompea Del Grosso, per trent'anni infermiera nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rivoli e Antonio Tretola, pensionato di Benevento trapiantato nel milanese, hanno raccontato nuovamente la loro storia oggi pomeriggio a Silvia Toffanin padrona di casa di "Verissimo". Hanno quindi rivissuto le emozioni di quell'incontro dopo 64 anni. «La colpa è di mia mamma che non approvava Pompea - ha ricordato Antonio - quindi io volevo fare la fuitina con lei, ma lei è scesa dalla macchina ed è fuggita. Mi aveva fatto perdere la testa».

Pompea invece ha precisato di non essere stata così presa da Antonio come lui da lei: «Tra noi non c'è stato nulla, nemmeno un bacio, non eravamo fidanzati, a me non piaceva tanto. Mi ricordo che una sera è venuto sotto casa e mi ha infilato in macchina e mi ha detto della fuitina, io sono scappata». Oggi Antonio e Pompea, dopo essersi ritrovati, vivono una nuova quotidianità. «Mi chiama sei volte al giorno» ha specificato Pompea. Antonio ha anche invitato Pompea a passare l'estate alle Canarie con lui. «Non so se ci voglio andare, ho un po' paura allunghi le mani» ha concluso ridendo lei.