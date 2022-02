Grugliasco, restyling da mezzo milione per 11 aree verdi

Oltre mezzo milione di euro per riqualificare 11 aree verdi cittadine, dove saranno sostituiti i giochi ormai non più riparabili, rifatte le pavimentazioni con materiale antitrauma, posizionati nuovi arredi come panchine, tavoli e cestini. A questi interventi si aggiungono quelli di sostituzione dei giochi esistenti in alcune scuole della città, per un totale di circa 550mila euro. Gli interventi termineranno entro la fine di aprile. Interventi partiti ieri con...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022