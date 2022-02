Rivalta, passeggiate e giri in bici più sicuri

Sono partiti mercoledì 2 febbraio i lavori di riqualificazione di strada Antica di Bruino, più conosciuta dai rivaltesi come il naturale proseguimento di via Mellano. Il cantiere interesserà il tratto di strada compreso tra via Bellini e l’area verde attrezzata di Oasi Mellano e proseguirà l’intervento già effettuato nell’ambito del Pec in prossimità dell’azienda agricola Mellano...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022