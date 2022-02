Rivoli, le chiavi della Città al Conte Verde

Domenica sarà il giorno della solenne investitura del Conte Verde, al secolo Amedeo VI di Casa Savoia, cui il sindaco consegnerà le chiavi della città. Sarà lui il “signore” di Rivoli per tutto il tempo del Carnevale 2022 che, a dispetto del calendario liturgico consueto, durerà più mesi dal momento che per ora è rimandato data da destinarsi l’evento del “Carnevale in piazza” che sostituisce...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022