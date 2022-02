Da Grugliasco al palco del Festival di Sanremo

Abita a Grugliasco, Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, 24 anni, il performer che ieri sera ha duettato con il giovane Tananai con un omaggio a Raffaella Carrà, sul palco del Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover. Cresciuto ad Alpignano, il poliedrico artista si è trasferito a Grugliasco quando aveva 12 anni. Da sempre ha dimostrato una grande passione per il mondo della musica e oggi considerato una delle nuove realtà importanti della musica rap e trap italiana, o meglio della “musica contemporanea”.

Nel 2020 era stato protagonista di una puntata di “Stranger tape in town” programma documentaristico di Rai4 condotto da Ema Stokholma. La conduttrice era venuta proprio a Grugliasco per incontrare Rosa Chemical che l'aveva accompagnata alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della propria città: luoghi significativi della sua vita privata e della sua carriera artistica. Partito dal mondo dei graffiti, è diventato brevemente una delle voci più dissacranti del panorama urban torinese, poi nazionale, sia per il suo approccio libero alla scrittura, sia per i messaggi che ha continuato a rilanciare sui social.

Dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia, sfilando in diverse occasioni. Nel 2019 avviene l'incontro con Greg Willen, produttore anche della Fsk, con cui pubblica il suo primo album "Okay Okay". L'esplosione arriva grazie a due brani in particolare: il primo è TikTok con il trapper romano Radical, che entra anche nella Viral 50 di Spotify. Il 6 marzo 2020 incomincia invece la saga "Polka", con un primo episodio con Radical e Tholonious, mentre il secondo arriva solo nel 2021 con Guè Pequeno ed Ernia. Il 2020 è anche l'anno di "Forever", preceduto da due singoli: "Lobby Way" e "Boheme", mentre nel 2021 arriva la repack dell'album "Forever And Ever", in cui vengono aggiunti cinque singoli nuovi: tra questi anche "Britney ;-)" con Mambolosco e Radical.