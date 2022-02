Rivoli, rotoballe in fiamme in un campo a Bruere

Rotoballe in fiamme all'alba a Bruere nei pressi dell'azienda agricola dei fratelli Scaglia. L'allarme è scattato poco dopo le 4 e sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco. Oltre ai volontari di Rivoli c'erano anche quelli di Borgone-Sant'Antonino e San Maurizio Canavese. Le rotoballe si trovavano all’aperto, lontano dalle abitazioni. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e nelle mattinata è quindi proseguito l'intervento per lo smassamento e la bonifica del terreno circostante