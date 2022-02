Rivoli, il Conte Verde è Signore della Città

Solenne investitura del Conte Verde, al secolo Amedeo VI di Savoia, poco fa sul sagrato della chiesa della Stella in via Piol. Il sindaco Andrea Tragaioli gli ha consegnato le chiavi della città. Sarà lui il “signore” di Rivoli per tutto il tempo del Carnevale 2022 che, a dispetto del calendario liturgico consueto, durerà più mesi dal momento che per ora è rimandato data da destinarsi l’evento del “Carnevale in piazza” che sostituisce la tradizionale sfilata dei carri allegorici. I carri ci saranno, appena le condizioni della pandemia lo permetteranno, ma saranno fermi in stallo nella grande piazza Aldo Moro, già Transilvania dove si svolge il mercato del venerdì.



A calarsi nei panni dei due personaggi principali della tradizione, sono Giorgio Digo e Jessica Mollica. Lo avevano già cominciato a fare partecipando al banchetto che apre il calendario dei festeggiamenti, la cosiddetta Cena medievale che si è tenuta il 26 gennaio al ristorante Sciabà di Cascine Vica dove sono stati circondati da personaggi in costume e da rappresentante delle istituzioni. «Ci ha fatto capire il grande attaccamento che hanno alla città e alle sue tradizioni e il sostegno che danno anche a noi che siamo “nuovi” in questo ruolo» afferma lui, conscio di ricoprire quello dell’attore principale del cast per la rievocazione di un tassello della Storia con la esse maiuscola. Sposi anche nella vita, i due hanno un figlio, Riccardo, che vorrebbero coinvolgere nei vari appuntamenti cittadini.