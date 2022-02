Rivoli, carambola in tangenziale: un ferito grave

Traffico paralizzato per oltre un'ora sulla tangenziale sud tra l'uscita per l'Interporto Sito e lo svincolo di corso Allamano in direzione della Torino-Milano. Tratto chiuso a partire dalle 11,40 a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto un tir, due carri attrezzi, due furgoni e tre auto. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale di Torino, a dare origine alla carambola sarebbe stato il mezzo pesante di nazionalità austriaca che è andato ad urtare un veicolo della segnaletica Ativa, in corsia di emergenza nei pressi di un carro soccorso che aveva caricato una Fiat Punto in panne. Dopo il primo urto il camion austriaco, ha colpito ancora il carro attrezzi da cui è scivolata l'auto appena caricata. Quindi un ulteriore carambola contro la fiancata di un furgone. Entrambi i veicoli sono finiti sul new jersey centrale. È quindi sopraggiunto un altro carro attrezzi che ha tamponato violentemente il camion austriaco. Il conducente dell'ultimo carro attrezzi è rimasto incastrato ed è quindi stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Trasportato poi con l'elisoccorso al Cto dove è stato ricoverato in codice rosso. I conducenti dei due furgoni sono usciti praticamente illesi e refertati con codice verde. Altre tre auto si sono quindi urtate tra loro ma senza conseguenze per i rispettivi occupanti. Il traffico è stato riaperto parzialmente verso le 12,45, ma i rallentamenti proseguono tuttora.