Collegno, Treno della Memoria contro i venti di guerra

È partita giovedì scorso l’edizione 2022 del “Treno della Memoria”. “A bordo” c’erano una ventina di studenti delle scuole collegnesi che hanno aderito all’inziativa. Prima tappa è stata Berlino. Evento che assume un’importanza ancora maggiore in questi momenti in cui spirano venti di guerra alle porte dell’Europa. Corsi e ricorsi della storia che sembrano non avere memoria di quanto è successo..

Su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022