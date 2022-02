Grugliasco, Francesco Cravero nuovo capo distaccamento dei vigili del fuoco

Francesco Cravero è il nuovo capo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari, in carica per i prossimi cinque anni. Figlio di Giovanni Cravero capo squadra e capo distaccamento in pensione e appartenente a quattro generazioni di vigili del fuoco volontari, Francesco Cravero ha effettuato il servizio di leva nei vigili del fuoco nel 1993. Sposato con Valeria, ecco come si racconta: «Ho partecipato alla “Missione Arcobaleno” in Albania, a tre missioni umanitarie in Kosovo con colleghi del distaccamento e del comando di Milano, oltre che alle alluvioni in Piemonte e Valle d’Aosta e al terremoto a L’Aquila, allo spegnimento dell’incendio del Duomo di Torino, e dei grandi incendi boschivi verificatisi nel 2017. Ho fatto il corso da capo squadra e, ultimamente, ho collaborato con il Comune per gestire l’emergenza sanitaria Covid-19 e il centro vaccinazioni».

Ad affiancarlo, come vice capo distaccamento ci sarà Marco Bonomo, lui, invece, non è “nato pompiere”, come spiega simpaticamente: «La mia vita nel mondo del volontariato è iniziata in Croce Rossa, fino a quando, è proprio il caso di dirlo, non è scoccata la scintilla che ha acceso la fiamma. Sono entrato nei vigili del fuoco volontari nel luglio del 2000 e da allora questa è diventata la mia seconda famiglia. Ho sempre cercato di dare il massimo, sia negli interventi più comuni che in quelli più complicati, come le alluvioni del Piemonte. Quando, nel 2019, mi è stata data l’opportunità di diventare “capo squadra” l’ho accettata con orgoglio e con l’obiettivo di poter dare il mio contributo nella crescita del distaccamento. Ora mi trovo a un nuovo punto di svolta: aiutare Francesco, come vice capo distaccamento in questa avventura sarà una sfida che affronterò, e affronteremo, con la determinazione e da dedizione di sempre».

E Cravero motiva così la propria scelta, caduta su Marco: «L’ho scelto come mio vice per le sue grandi capacità e per il bel rapporto che abbiamo. Insieme cercheremo, con l’aiuto di tutti, di fare il nostro meglio per i cittadini». «Conoscevo da tempo Francesco Cravero - commenta l’assessore alla Protezione Civile Raffaele Bianco - il suo impegno come vigile del fuoco volontario e noto a tutta la nostra comunità. Durante la pandemia, però, ho avuto modo di conoscerlo ancora meglio. È vero, non si tira indietro davanti a nulla, sempre disponibile, anche quando le situazioni sono realmente difficili, come durante la prima ondata, quando andava a portare i medicinali e viveri a casa delle persone positive. In questi due anni Cravero ha dato la disponibilità ad ogni tipo di servizio di volontariato, dal più complicato al più semplice. Che sia di esempio per tutta la nostra comunità»