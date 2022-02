Rivoli, lavanderia da asporto e bucato al chilo

L’idea è tanto semplice che pare l’uovo di Colombo, però per ora lui è l’unico in Italia ad averci pensato e ad averla realizzata: bucato al kg e lavanderia d’asporto. Una presa in carico da cellulare come si fa per la pizza o il cibo da asporto, appunto. «Proprio da lì mi è venuta l’idea durante il primo lockdown del 2020», spiega Andrea Scaglia che l’ha partorita e realizzata.

Classe 1994, studi allo scientifico Giulio Natta, una...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022