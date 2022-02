Strada chiusa tra Rivoli e Rosta fino al 25 marzo

Annunciata per lunedì scorso, la chiusura della provinciale 186 nel tratto tra Rivoli e Rosta è stata attuata a partire da mercoledì. Sul versante rivolese le transenne sono posizionate all'altezza del vecchio campo sportivo. Il cantiere scende dalla rotonda di via Ponata verso l'ingresso della tenuta Viberti. La chiusura è stata resa necessaria per consentire i lavori di realizzazione della condotta di interconnessione idraulica dell’acquedotto tra Caselette, Rosta e Rivoli. Circolazione vietata nei giorni feriali, dalle 8,30 alle 17,30 mentre nel resto della giornata si può transitare a senso unico alternato. I disagi dovrebbero protrarsi fino al 25 marzo o comunque fino al termine dei lavori. «Chiediamo un po' di pazienza ai residenti ed ai commercianti - sottolinea il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli - si tratta di un'opera davvero importante. Un intervento che permetterà di avere un'alternativa in caso di carenza idrica nell'acquedotto cittadino». Intanto, negli orari di chiusura si verifica qualche problema nelle strette stradine di campagna che attraversano la collina morenica e che più di un automobilista sceglie come "variante" invece di utilizzare l'ex statale 25 come indicato dai cartelli apposti in loco da Città metropolitana e Smat.