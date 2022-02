Collegno, dal parco alla Metro attraverso il nuovo ingresso

«Sarà la via breve per studenti, dipendenti Asl, Cidiu e Comune e cittadini verso la nuova fermata Certosa o verso la stazione ferroviaria e i percorsi ciclopedonali». L’assessore alla mobilità Gianluca Treccarichi illustra così l’inizio dei lavori per la nuova entrata al parco Dalla Chiesa. L’intervento prevede in particolare il restauro delle colonne storiche e la fornitura e posa di un cancello, simile a quelli...

Su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022