Quattro baby attori per gli "spot didattici" del Cidiu

DA domani e per ogni mercoledì successivo, il Cidiu proporrà un appuntamento fisso con le nuove video pillole di raccolta differenziata: 58 brevissimi video che cercano di aiutare gli abitanti dei 17 Comuni aderenti a chiarire i dubbi e a non incappare negli errori che possono capitare quando si è alle prese con la raccolta differenziata. Il progetto si intitola “Dove buttarlo?” ed è stato presentato ufficialmente questa mattina nella sede centrale di Collegno. Dopo i saluti iniziali dell’ad di Cidiu spa, Marco Scolaro, il presidente Marcello Mazzù ha illustrato la nuova campagna di comunicazione ai rappresentanti dei Comuni soci, che hanno partecipato in parte in presenza, in parte in collegamento Zoom.

I video hanno una durata molto breve, tra i 15 e i 40 secondi, e propongono situazioni di vita quotidiana nelle quali ciascuno può immedesimarsi facilmente e scoprire in pochi istanti utili consigli per fare bene la raccolta differenziata. Protagonisti otto attori professionisti del torinese insieme ai quattro bimbi di Collegno, Rivoli e Grugliasco (Sofia, Tommaso, Elide e Luca) che la scorsa estate, durante il centro estivo, hanno partecipato al casting realizzato in collaborazione con l’associazione SpaziOmnibus. «Questa - ha sottolineato il presidente e ad di Cidiu Servizi, Riccardo Civera - sarà solo la prima delle numerose iniziative previste nel corso del 2022 per animare il 50° anniversario dell’azienda». I video saranno trasmessi sulla pagina Fb del Gruppo Cidiu e saranno visibili anche sul canale Youtube.