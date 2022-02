Alpignano, in cinquecento alla Camminata per la pace

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Erano almeno 500 le persone che hanno partecipato alla "Camminata per la pace" promossa da amministrazione comunale e Comitato Resistenza e Costituzione. Iniziativa cui hanno aderito numerosi gruppi e associazioni. Dopo il ritrovo in piazza Caduti il corteo si è diretto verso il parco della Pace. Tante la bandiere giallo-blu dell'Ucraina come segno di vicinanza con la popolazione colpita dai bombardamenti. All'arrivo, il sindaco Steven Palmieri ha sottolineato il 61° anniversario della Marcia Perugia-Assisi. «Proprio con quello spirito abbiamo voluto organizzare questo evento, come amministrazione comunale ma senza alcuna distinzione tra maggioranza e opposizione, senza simboli di partito, in quanto l'appello alla fine dei combattimenti ed al ritorno al dialogo, non può avere colore né etichette politiche»