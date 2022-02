Pianezza, "La Matrioska" tende la mano alle famiglie ucraine

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Mentre nelle piazze si moltiplicano le manifestazioni per chiedere la fine dei combattimenti in Ucraina, c’è chi si è già mobilitato per dare assistenza alla popolazione. Giovedì scorso da Pianezza è partito un furgone carico di capi di abbigliamento, scarpe e biancheria. A raccoglierli sono stati i volontari dell’associazione “La Matrioska”, fondata nel 2007 per offrire iniziative culturali volte alla prevenzione del disagio dei minori e per assistere e aiutare minori in difficoltà, in Italia e all’estero, a causa delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono. Oltre a svolgere attività a favore dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie di Pianezza, in questi ha organizzato soggiorni di studio per gruppi di bambini ucraini nonché laboratori e attività culturali presso la scuola Prosvita di Lviv.

Ha inviato aiuti umanitari a comunità, case famiglia, famiglie disagiate di Lviv. Fondatrice ed instancabile animatrice dell’associazione è Nicoletta Fadani che fa la spola con l’Ucraina fin dal 2000. «In questi ultimi due anni a causa della pandemia - racconta - tutte le iniziative che coinvolgevano i bimbi ucraini, sono state sospese. Ma siamo sempre rimasti in contatto ed abbiamo continuato a sostenere in qualche modo i progetti che vengono svolti in loco. Ci stiamo già attivando inoltre nel caso in cui venga richiesta l’ospitalità per le famiglie in fuga dai bombardamenti».