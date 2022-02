Rivoli, in 350 per chiedere lo stop dei bombardamenti

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Almeno 350 persone si sono ritrovate oggi pomeriggio in via Piol, davanti alla parrocchia della Stella, per sfilare in corteo poi verso piazza Martiri. Gente comune e associazioni riuniti nella Rete che ha organizzato l'evento per chiedere la cessazione dei bombardamenti in Ucraina ed il ritorno al dialogo diplomatico. Massiccia è stata la risposta dei rivolesi e non solo. Tra i partecipanti c'era anche Edoardo Daneo del Coordinamento comuni per la pace da cui proprio Rivoli si è sfilato. «Vista l'adesione di oggi, l'augurio è quindi quello che il Comune possa tornare sui suoi passi».