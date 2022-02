Grugliasco, la Polizia metropolitana mette radici in città

3.500 servizi di vigilanza sul territorio per un totale di circa 24.500 ore, che comprendono anche l’attività di coordinamento dei volontari come le Gev, accertamento di 400 illeciti amministrativi per un ammontare di sanzioni pari a 226mila euro: sono alcune delle cifre che sintetizzano l’attività 2021 della Polizia locale della Città metropolitana che ha la sua nuova sede in via Sordi 13 di fronte al centro commerciale Le Gru dove fino ad ora...

Su Luna Nuova di martedì 1 marzo 2022