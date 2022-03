Pianezza, raccolta per l'Ucraina alla scuola Manzoni

È attivo da oggi, presso la scuola Manzoni in via Pavese, un punto di raccolta provvisorio di aiuti umanitari per i profughi dell'Ucraina. A gestirlo sono i volontari dell'associazione "La Matrioska" che da 15 anni organizza attività a favore dei bambini ucraini. Al momento servono soprattutto pampers, assorbenti igienici, salviette detergenti, pappe pronte in vasetto, abiti invernali lavati e stirati e scarpe e stivali invernali. La raccolta si effettua dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 sul lato destro dell'ingresso principale della scuola Manzoni e il sabato entrando dal cancelletto di via Montessori. Eventuali offerte in denaro possono essere fatte all'associazione tramite bonifico: IT31E0306909606100000001914 intestato a: "La Matrioska onlus".