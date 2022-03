Rivoli, penne nere in campo per l'Ucraina

Generi alimentari e farmaci per l’Ucraina. Li raccolgono gli alpini sabato dalle 9 alle 18 preso la sede di piazza Matteotti 2/b. Nel dettaglio possono essere donati cibi a lunga conservazione: pasta, riso, orzo, polenta, zucchero, scatolame vario, legumi, tonno, carne, salsa pomodoro, merendine e biscotti, marmellata e cioccolata, cibo per l’infanzia. Ma anche bende, garze, cotone idrofilo, cerotti, farmaci emostatici, disinfettanti, siringhe di diverse misure; prodotti per l’igiene personale: sapone, guanti in lattice, detersivi, pannolini per neonati, coperte, biancheria intima uomo, donna e bambino. Tutto il materiale raccolto sarà portato dalle penne nere rivolesi al Sermig Torino in piazza Borgo Dora. Saranno quindi destinati a Romania e Polonia nei centri di aiuto con cui collabora il Sermig, per i profughi ucraini arrivati e in arrivo. Il Gruppo Alpini ha un conto corrente per raccogliere fondi per iniziative a favore degli ucraini: Bene Banca Bcc filiale di Rivoli Iban IT65U0838230870000170101348 Causale “Ucraina”. È possibile anche fare offerte in contanti presso la sede sabato 5 marzo dalle 9 alle 18 ed ogni mercoledì mattino dalle 9 alle 11 o venerdì sera dalle 21 alle 23. Le somme raccolte verranno destinate in ugual misura alla Fondazione Ana Onlus ed al Sermig.