Rivoli, autobus Gtt in fiamme su corso Allamano

In fiamme un autobus della Gtt che stava viaggiando su corso Allamano in direzione di Rivoli. L'imprevisto è avvenuto poco prima delle 16 nei pressi della rotonda che regola l'incrocio con via Acqui all'altezza dell'hotel Tulip Inn. Il mezzo era fuori servizio ed era diretto al capolinea di Alpignano dove avrebbe dovuto entrare in servizio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Rivoli, i colleghi effettivi della caserma di corso Allamano e gli agenti della polizia locale. Il corso è stato chiuso sulla carreggiata in direzione Rivoli.