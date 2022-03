Rivoli, l'ultimo abbraccio a Federica Farinella

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Molta commozione ai funerali di Federica Farinella, celebrati a 21 anni dalla scomparsa (avvenuta nel settembre del 2001) e ad

1 anno e mezzo dal ritrovamento dei suoi resti in un bosco vicino alla casa di famiglia, fra Chiusano e Montechiaro in provincia di Asti. Il rito funebre, officiato dal parroco don Guido Garino, si è svolto nella chiesa San Giovanni Bosco di viale Carrù a Cascine Vica. Tante le persone che e si sono strette attorno ai familiari: i fratelli Francesca e Lorenzo, il padre Francesco e la madre Graziella. Proprio il papà aveva dato la notizia sui social salutando la figlia con un post tenero e allo stesso tempo dolente, era stato lo stesso padre, esprimendo tutto il suo dolore. Per anni aveva condotto una sua personale battaglia per ritrovarla, affiancato dall’associazione Penelope e dalla trasmissione 'Chi l’ha visto?', entrambe presenti in chiesa ed a lui vicine nel cordoglio.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022