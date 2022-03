Collegno, una famiglia di volpi tra i pannelli fotovoltaici di Barricalla

Un posto sicuro, lontano dai pericoli e ricco di cibo. L'istinto di una mamma non sbaglia mai ed ė forse per questo che una famiglia di volpi ha scelto di eleggere come sua casa Barricalla, l’impianto di smaltimento di rifiuti speciali e produzione di energia solare pulita che si trova a Savonera. Le telecamere del servizio di sicurezza hanno più volte segnalato la loro presenza ma solo di recente sono riuscite a riprenderle in un breve video che mostra la mamma e il suo cucciolo durante l’esplorazione notturna nei pressi dei pannelli fotovoltaici. L’avvistamento di animali selvatici ė frequente a Barricalla, che si colloca in un’area a ridosso della tangenziale e al confine con le aree verdi della cintura. Tra i visitatori dell’impianto troviamo piccoli roditori e uccelli rapaci tipici dell’area come i falchetti. Di casa da ormai tanti anni, tre famiglie di api mellifere che sono utilizzate per il biomonitoraggio dell’impianto; il loro miele viene periodicamente estratto, analizzato e messo a confronto con un altro bottinato in una zona cosiddetta “bianca” per verificare lo stato di salute dell’area.