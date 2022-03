Pianezza, l'ex caserma dei carabinieri diventa centro di raccolta

Da domani, sabato 5 marzo, l'associazione La Matrioska, in collaborazione con il Gruppo alpini, raccoglie aiuti umanitari destinati alla popolazione ucraina nella vecchia caserma dei carabinieri in via Mazzini messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Dal lunedì al venerdì i volontari saranno presenti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 12. Servono: pampers, salviette detergenti, assorbenti, fazzoletti di carta, disinfettante, pappe pronte per bambini piccoli, latte, biscotti, merendine, scatolame ( tonno, carne, legumi, frutta sciroppata) posate monouso, abiti invernali caldi, scarpe invernali, stivali caldi e coperte. È intanto già arrivato a Bergamo il secondo carico partito da Pianezza. Domani partirà con il camper e il pullman che andrà a prendere e porterà in Italia alcuni bambini ucraini che si trovano attualmente al confine con la Polonia.