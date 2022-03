Rivoli, danneggia auto in sosta: arrestato in viale Colli

Non ha saputo spiegare il motivo per cui si era appena scagliato contro due auto in sosta su via Cavour. Un 22enne senegalese è stato fermato lunedì scorso mentre si allontanava dopo aver danneggiato la portiera di una vettura e divelto lo specchietto retrovisore di una seconda macchina. Lo hanno bloccato gli agenti del commissariato cittadino chiamati da un passante che aveva notato la scena. Ai poliziotti ha riferito che il giovane vandalo si era dileguato verso viale Colli. Ed è proprio in quella zona che è stato intercettato e bloccato. La sua cattura non è stata semplice dal momento che, alla vista degli agenti, ha iniziato a dare in escandescenze, aggredendoli e procurando loro contusioni giudicate guaribili rispettivamente in tre e sette giorni. Per il 22enne sono quindi scattate le manette con le accuse di danneggiamento e resistenza.