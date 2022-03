Alpignano, gli scatti delle donne raccontano il lavoro delle donne

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Come ogni anno il gruppo fotografico “Artiste del Click” cerca di portare alla luce aspetti del mondo femminile. Da oggi al salone Cruto in via Matteotti 2 sono esposte le foto di Cinzia Bevilacqua, Rita De Nardi, Fiorella Enria, Liliana Giacchero e Barbara Pagliasso. «Vogliamo mettere in luce alcuni lavori manuali e non che le donne di oggi eseguono e che sono molteplici. Si spazia in molte direzioni trovando più svariati ambienti: dall’industria, alla campagna, ai piccoli laboratori artigianali, nelle cucine di ristoranti, ai mestieri più pesanti un tempo solo appannaggio degli uomini». Ne è venuto fuori un mondo alquanto variegato, colorato con opportunità o chiusure a cui le donne hanno dovuto sgomitare non poco per potersi affermare.

La mostra è un contributo alle lavoratrici di ieri e di oggi che con dedizione ed amore hanno lavorato, sommando gli sforzi e impegni familiari, la crescita dei figli e l’assistenza dei propri cari. L’inaugurazione si è tenuta oggi pomeriggio alla presenza del sindaco Steven Palmieri e la sua vice Anna Maria Scrima, assessora alle pari opportunità. L’iniziativa è promossa da Fnp, Cisl Pensionati con il patrocinio del Comune. Sarà visitabile fino al 13 marzo nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18,30. Domenica 6 e sabato 12 sarà possibile anche visitare l’Ecomuseo Sogno di Luce.