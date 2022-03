Collegno, Lions dalla parte delle donne in difficoltà

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Davvero positiva la risposta dei collegnesi e non solo all'invito rivolto loro da dodici club Lions del distretto 108la1. Ieri e oggi promuovono l’iniziativa “Carrello sospeso” al Carrefour La Certosa in via Spagna in occasione della Giornata internazionale della donna. Invitano i clienti ad acquistare prodotti per la cura della persona: assorbenti, creme, shampoo e bagnoschiuma. Tra i club che aderiscono a questa iniziativa ci sono anche Collegno Certosa e Rivoli Castello. Tutti i prodotti raccolti vengono destinati alle associazioni: Centro d’Ascolto Pier Giorgio Frassati di Collegno, asili notturni e Piccolo Cosmo di Torino, associazione Pane sul Muricciolo di Rivoli, Onlus Abito e Casa di prima accoglienza femminile a Torino. All’iniziativa collaborano anche gli alpini della sezione collegnese che si occuperanno di ritirare gli scatoloni e stoccarli nella loro sede di via Tampellini. Oltre a quelli "zonali" all'iniziativa partecipano i Lions: Taurasia, Torino Due, Hesperia, Sabauda, Superga, Host/Regio, Pietro Micca, Monviso, Risorgimento e Principe Eugenio.