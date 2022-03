Rivoli, penne nere in campo per le famiglie ucraine

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Alpini di ieri e di oggi insieme per l’Ucraina. Visto lo straordinario successo della raccolta di solidarietà che si è svolta oggi, i volontari dell’Ana non sarebbero in grado da soli di trasportare tutto il materiale alla sede del Sermig. In loro “supporto” interverranno quindi gli uomini del Reggimento logistico Taurinense di stanza presso la caserma Ceccaroni. «Grazie alla collaborazione del tenente colonnello Marco Pastore e del colonnello Giuseppe De Luca - precisa il capogruppo vicario dell’Ana, Osvaldo Jeraci - stiamo organizzando un trasporto “condiviso” nei prossimi giorni. È stata una giornata lunga e faticosa ma di una intensità emotiva unica. Un flusso continuo di rivolesi che hanno portato una quantità di materiali (cibo, sanitari, prodotti per l’igiene e l’infanzia) che è andata oltre ogni nostra aspettativa. Un grazie a tutti i nostri volontari che si sono prestati nei tre turni di servizio, per ricevere, dividere, inscatolare e spostare, decine e decine di pacchi e scatole Abbiamo anche raccolto circa 1.160euro che bonificheremo sui conti del Sermig e dell’Ana nazionale per l’Ucraina». Alla sede Ana si sono presentate anche due famiglie ucraine residenti a Rivoli per portare materiale. «E sono stati momenti di profonda commozione nel vedere quanto stavamo facendo. Hanno voluto fare un video ed inviarlo ai loro parenti in Ucraina per far vedere quanta solidarietà vera, sincera e proficua sta nascendo per loro».