Collegno, l'abbraccio in rosa tra Ucraina e Russia

L'occasione è stata una delle iniziative organizzate dal Comune per celebrare la Giornata dell'8 Marzo. Nello specifico l'inaugurazione della statua "Il centro dell'abbraccio" realizzata da Deborah Catanese e Agim Osmani per il ventennale del Centro Donna. Accompagnata da Franca Zoavo, referente del coordinamento "Cittadini di Rivoli" che sta curando l'ospitalità della quarantenne ucraina e dei suoi due figli, Natalia è stata accolta dal sindaco Francesco Casciano, dal vice sindaco Antonio Garruto, dall'assessora alle pari opportunità Maria Grazia De Nicola e dalla presidente del Consiglio comunale Vanda Bernardini. Con Natalia c'era anche la sorella Maria che abita da qualche anno a Collegno. Così come Elena, di origine russa, che in città ha messo radici dagli inizi degli anni '90. Un abbraccio che vale più di mille parole per sottolineare ancora una volta che la guerra non è altro che un capriccio dei potenti. Una tragedia di cui è soltanto la gente comune a pagare le terribili conseguenze.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022