Rivoli, il piccolo coro 'Sister Queen' canta per il Papa

C’era anche il piccolo coro “Sister Queen” tra i 50 gruppi che ieri mattina sono stati ospiti nell’aula Paolo VI in Vaticano nel giorno di San Giuseppe e nel decimo anniversario dell’inizio del pontificato di Papa Francesco. Appuntamento cui hanno partecipato insieme alle Magiche Voci di Torino unendo le proprie voci a quelle di altri 1300 bambini provenienti da tutta Italia e dall’estero, appartenenti alla grande famiglia della Galassia dell’Antoniano di Bologna. Ed oggi a mezzogiorno saranno in piazza San Pietro in occasione dell'Angelus recitato dal pontefice. Il piccolo coro “Sister Queen” è nato all’interno della scuola Salotto e Fiorito nel 2014 in ricordo di suor Regina, una presenza molto cara alla scuola. È composto da 28 bambini tra i 5 e gli 11 anni, ed è diretto da Enrico Rossotto e Gabriella Ferrero. Ha partecipato ad innumerevoli eventi, compresa l’inaugurazione in periodo non pandemico del Villaggio di Babbo Natale di piazza Martiri. Il piccolo coro Magiche Voci di Torino, fondato il 4 ottobre 2018 da Vania Tradori, è attualmente composto da 21 coristi tra i 3 e gli 12 anni ed è diretto dal maestro Deivis Herrera. Entrambi i cori appartengono alla Galassia dell’Antoniano, una rete di ben 65 cori di voci bianche che si riconoscono nel lavoro educativo e artistico del Coro dell’Antoniano di Bologna e utilizzano il repertorio musicale dello Zecchino d’Oro.