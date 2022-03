Collegno, targa e scultura per ricordare chi non c'è più

Si intitola “Mondo ferito” la scultura in legno realizzata da Bruno Costa, inaugurata venerdì scorso in piazza del Municipio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Accanto c'è anche targa con una poesia di Mario Dino. Il sindaco Francesco Casciano e gli assessori che sono intervenuti insieme al direttore sanitario dell'Asl To3 Davide Minniti, hanno ringraziato tutto il personale sanitario, amministrativo e...

Su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022