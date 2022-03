Collegno, la Smat si occuperà della pulizia dei tombini

A partire da quest’anno, la Smat si occuperà anche della gestione delle oltre 10mila tra caditoie e griglie per lo smaltimento delle acque meteoriche. «La manutenzione - commenta il presidente Paolo Romano - riguarda in particolare la verifica e la riparazione delle caditoie e delle griglie di raccolta stradali, compreso l’allacciamento alla rete fognaria, il controllo e la rimessa in quota dei chiusini e consente di riorganizzare, con un servizio dedicato, il corretto smaltimento delle acque meteoriche». Dagli interventi restano escluse le attività di competenza dei servizi di igiene urbana come la pulizia superficiale delle strade, delle caditoie e delle griglie da foglie, residui o rifiuti e la raccolta delle acque meteoriche generate in aree di verde pubblico, parchi e giardini.

«Si tratta di un grande risultato - sottolineano il sindaco Francesco Casciano e l’assessore all’ambiente Enrico Manfredi - perché ci consentirà di concentrarci sulla pulizia superficiale delle caditoie, integrando i servizi di pulizia delle vie fatto da Cidiu con la manutenzione delle griglie fatta da Smat, e lavorare sulla base di una programmazione non più sulle segnalazioni puntuali che ci arrivano». Smat infatti programmerà una calendarizzazione settimanale degli interventi suddivisa per lotti e settori e procederà alle attività di pulizia attraverso la tecnologia dei canal jet. Nella programmazione delle attività, che interessano tutto il territorio comunale, potranno essere inseriti anche gli interventi di pulizia richiesti dai cittadini attraverso la segnalazione al numero verde 800010010.