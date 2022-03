Grugliasco, arriva il "Food Pride Tour": due giorni contro lo spreco

Arriva in città il “Food Pride Tour 2022”, evento realizzato da Food Pride, Eufemia, Escape4change, Marchesa teatro per la pace, in collaborazione con il Comune e il Gruppo Arco nell’ambito del progetto “Food & The City”. Il programma prevede domani alle 19,30 presso lo Chalet del parco Le Serre in via Tiziano Lanza 31 lo spettacolo di teatro “Pane Nudo” a ingresso gratuito. Sempre domani e poi anche domenica dalle 15 alle 19,30 Escape Room “All you can’t eat” al...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022