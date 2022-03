Rivalta, il touch tennis conquista la città

Saranno inaugurati domani mattina, sabato 26 marzo, i nuovi campi di touch tennis di Rivalta. Il progetto è “in cantiere” da tempo e l’area interessata si trova in viale Vif, all’angolo con via Modesto Moriondo. Proprio lì negli anni era rimasta in disuso la platea in cls che a suo tempo ospitava le attività dello skatepark. Così per prevenire l’ammaloramento della stessa platea e al contempo sfruttare un’area inutilizzata e destinata al degrado, il Comune tempo fa aveva deciso di riqualificarla, inserendo due campi di gioco per la nuova disciplina denominata touch tennis...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022