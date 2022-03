Collegno, con la primavera torna "Follia in fiore"

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

È in pieno svolgimento la 13ª edizione di “Follia in fiore”. Evento che torna, dopo due anni di stop, ancora una volta rivolto al pubblico di appassionati, famiglie, curiosi e amanti dei fiori, delle piante e della natura. Una vera immersione nel profumo e nei colori della primavera all’interno del giardino dei padri certosini che per primi coltivarono le erbe officinali nello splendido scenario seicentesco del chiostro della Certosa. Affascinante palcoscenico che torna vivo grazie ai vivaisti provenienti da tutta la Penisola: agrumi, piante aromatiche, piante insolite e curiose, cactus e bonsai, piante da frutto di varietà antiche e piccoli frutti particolari, ma anche arbusti e piante ornamentali ed orticole, cactus, oltre a piante succulente, mangerecce e curative e piante acquatiche e da orto. Attorno al cuore della mostra florovivaistica, ruota un ricco programma culturale a cura del Comune che rende oggi la manifestazione un punto di riferimento oltreché per le innovazioni e le novità in campo vivaistico, anche come momento di divulgazione e di informazione dedicato alla cultura del verde, per un pubblico di ogni età.