Rivoli, profumi e sapori fanno il pienone

Baciata dal sole e da una temperatura mite, la manifestazione tanto attesa del Mercato Europeo si è rivelata un successo annunciato. Non meno di ventimila persone tra vie e piazze, commensali ai ristoranti improvvisati sotto le tende dei vari stand a degustare cibo tradizionale delle varie parti del Mondo, visto che ce n’erano anche di argentini, brasiliani, messicani, indiani ed egiziani e tanta folla a passeggio. Un via vai continuo, favorito non solo...

su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022