Grugliasco, i minerali tornano a mettersi in mostra

È in pieno svolgimento alla Nave nel parco culturale Le Serre di via Tiziano Lanza 31, la Mostra minerali giunta alla 17ª edizione. L’ingresso è gratuito e sono previsti omaggi “luccicanti” per i bambini e una mostra tematica dal titolo “Giro d’Italia mineralogico”. L’iniziativa è organizzata dagli “Amici della mostra minerali Grugliasco” con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco e della società Le Serre. Si continua anche domani con orario continuato dalle 9 alle 18. All'ingresso non è richiesto il green pass ma soltanto la mascherina chirurgica.