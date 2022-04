Rivoli, la solidarietà all'Ucraina passa anche dalla tavola

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Sold out la Cena di solidarietà a favore dei profughi ucraini questa sera al Circolo Quattro Mori di via Fratelli Macario a Cascine Vica. A cucinare gli allievi dei corsi del Salotto e Fiorito con la consulenze delle donne ucraine ospitate in città grazie al coordinamento del Comitato cittadini di Rivoli. Sulla tavola i prodotti offerti gratuitamente da diverse aziende rivolesi. Arte Bianca di Roman Marian fornisce il pane, la pasticceria Di Biase di Cascine Vica le colombe pasquali artigianali, l'azienda vitivinicola Paolo Pierro, produttore del Nebbiolo di Rivoli, il vino servito a tavola. E ancora l’Agricola Artus mette verdura e uova, mentre la carne arriva dalla rinomata azienda agricola dei fratelli Scaglia.