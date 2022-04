Rivoli, libri e fumetti: passione sotto la pioggia

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Apre con Giorgio Montorio, classe 1946, storico disegnatore di Diabolik, la manifestazione "Libri in piazza e fumetti". «Ho tenuto fede a quello che avevo deciso a otto anni» ha raccontato ai coraggiosi che hanno raggiunto comunque piazza Martiri nonostante il colpo di coda dell'inverno. Tra questi anche Walter Baietto, giovane collezionista rivolese. «Leggendo il mio primo fumetto Disney- ha proseguito Montorio - l'unico editore con cui non ho mai collaborato». Presente anche Elena Mirulla autrice completa che fa il disegno e crea la storia unendo scrittura e arte dell’immagine. Ha al suo attivo molte parodie e altrettante collaborazioni. Presenti alla rassegna molti editori torinesi ed anche Poste italiane che per l'occasione ha realizzato timbri e cartoline in edizione limitata. Si prosegue nel pomeriggio e domani per tutta la giornata tra piazza Martiri e via Piol.