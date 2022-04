Collegno ospita l'autore di "Caravaggio Reloaded"

È reduce dalla World Art Dubai dove nei giorni scorsi ha esposto alcune delle sue opere. In particolare quelle legate ai capolavori del Caravaggio rivisitati in chiave moderna. Sabato pomeriggio il fotografo torinese Paolo Angelillo sarà al salone Unitre di via Gobetti in occasione della conferenza promossa dal Fotogruppo L’Incontro. Di fronte agli allievi del corso di fotografia tenuto dal maestro Renzo Miglio, commenterà i suoi lavori fotografici ed...

Su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022