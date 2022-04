Volvera, nel nascondiglio accanto al camino c'erano 200 chili di droga

Oltre 200 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro. Li hanno scoperti i carabinieri del nucleo investigativo dei carabinieri di Torino in un appartamento di Volvera. Erano nascosti in una intercapedine segreta nel muro, il cui accesso era possibile solo dopo aver azionato un meccanismo rivestito da un armadio con scaffali. Dietro un “muro finto” accanto al camino sono stati sequestrati, oltre agli stupefacenti, sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento delle dosi e 14mila euro i contanti, probabile frutto dello spaccio. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati sei fucili, tre pistole e 352 munizioni vario calibro, regolarmente detenuti. Nei guai è finito il proprietario dell'alloggio, un 62enne che è stato arrestato. Il procedimento penale si trova tuttavia nella fase di indagini preliminari e, pertanto, l’indagato è da ritenersi non colpevole fino ad accertamento giudiziario definitivo.