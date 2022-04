Collegno, ultimi voli per 150 studenti temerari

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Si conclude domani il corso di cultura aeronautica cui stanno partecipando in questi giorni circa 150 studenti della scuole superiori di Torino e provincia. Oltre a valere per i crediti formativi e a dare punti per concorsi in Aeronautica, consente di vivere esperienze uniche, come quella del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208, accompagnati dai piloti istruttori del 60° Stormo dell'Aeronautica Militare di Guidonia. I velivoli decollano ed atterrano all'aeroclub di strada della Berlia. E nei giorni scorsi, i loro voli in formazione avevano creato qualche allarme tra i residenti dei paesi della cintura ovest e della bassa valle di Susa. Nessun riferimento bellico ma soltanto un'iniziativa promossa dall'Aeronautica militare insieme al Miur. Per gli alunni più meritevoli ci sarà inoltre la possibilità di partecipare ad uno stage all'aeroporto della cittadina laziale per indossare i panni di pilota e volare con l'aliante Twin Astir. La prima delle due parti del corso sono state lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici, gli strumenti e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo, che si è conclusa lo scorso 31 marzo con un test sulle conoscenze acquisite. Da lunedì e fino a domani, spazio all'esperienza del volo in formazione.