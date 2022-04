Pianezza, si dimette il sindaco Signoriello

«Non ci sono più le condizioni politiche per proseguire con serenità il mio mandato. E preciso subito che si tratta di una decisione irrevocabile». Quasi un fulmine a ciel sereno è arrivata poco fa la decisione di Roberto Signoriello che lascia l’incarico di sindaco dopo avere portato a termine l’approvazione del bilancio, «atto indispensabile per la città di Pianezza, e con la consapevolezza che ci sono ormai tutte le condizioni per mettere a punto i progetti del Pnrr. Tornerò in azienda a svolgere la mia professione di consulente direzionale». «Pensavo che essere un buon manager - prosegue nella sua lettera di dimissioni - avrebbe potuto portare delle migliorie nel buon governo della nostra città ed essere il valore aggiunto per la squadra di governo. Ma in politica ci sono logiche diverse che non mi appartengono. Mi sono trovato a gestire situazioni pregresse scontrandomi con pregiudizi partitici e personali, con conseguenti spaccature che inevitabilmente si riversano nel dibattito politico della città e sul funzionamento della giunta».



