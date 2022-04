Volvera, i soldi della mala nel muro segreto

Aveva nascosto tutto in un'intercapedine, un nascondiglio segreto per la droga vicino al camino. A proteggere ulteriormente l’intercapedine nascosta c’era anche un meccanismo nascosto da un armadio con scaffali. Tutto questo però non è bastato a nascondere il vero e proprio tesoro del malaffare e a eludere le perquisizioni dei carabinieri. Con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente, i carabinieri del Nucleo investigativo, a Volvera hanno arrestato nei giorni scorsi un 62enne...

Su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022