Pianezza, 700 alunni a lezione di 'pollice verde'

Gli alunni di elementari e medie arrivano a piedi, i bimbi della materna con lo scuolabus. Sono 35 complessivamente le classi dell'Istituto comprensivo cittadino coinvolte nell'iniziativa promossa dal Comune. I più piccoli vengono accompagnati dal personale del vivaio alla scoperta delle curiosità legate ai fiori e poi si cimentano come giardinieri seminando una piantina che si portano a casa come ricordo della giornata. Questa mattina ad accogliere le scolaresche c'erano anche l'assessora all'ecologia Anna Franco insieme al dirigente dell'Istituto comprensivo Maurizio Sparagna. «Davvero una bella occasione per i nostri ragazzi - hanno sottolineato entrambi - per poter tornare a svolgere quelle attività che i lunghi mesi della pandemia avevano reso difficili se non impossibili da realizzare»