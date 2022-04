Collegno, i genitori tengono aperta la scuola anche dopo la fine delle lezioni

Durante la pandemia hanno continuato a sentirsi, a progettare e guardare avanti. Finalmente a inizio 2022 il progetto “Scuole aperte partecipate” è iniziato alla primaria Calvino, sede della direzione dell’Ic Collegno III, dove un gruppo di genitori ha strutturato un percorso ricco di varie attività a scuola dopo l’orario scolastico. L’attenzione al progetto ha portato Gianluca Cantisani, presidente del Movi, Movimento di volontariato italiano, a visitare la Calvino mercoledì scorso per vedere e ascoltare l’esperienza messa in piedi a Villaggio Dora e già riconosciuta a livello nazionale per il suo essere attiva nel costruire patti di collaborazione nelle scuole ma non solo. Insieme a Cantisani, la dirigente scolastica Elisa Giovannetti, che ha seguito e sostenuto questo percorso.

Credo fortemente nel valore centrale della scuola in rete con le famiglie e il territorio - ha sottolineato Cantisani - La scuola diventa dunque un polo civico inteso come “luogo di partecipazione “, questo è il senso del progetto». Come Collegno solo altre 13 città in Italia: Palermo, Catania, Roma, Cosenza, Brindisi, Livorno, Bergamo, Benevento, Milano, Cerignola, Andria, Rossano Calabro e Gioiosa Ionica. «Sono contenta - commenta soddisfatta l'assessora alle politiche educative Clara Bertolo - che finalmente sia partita questa esperienza sul nostro territorio, supportata da partner di eccellenza». «I patti di collaborazione si stanno diffondendo - chiosa il sindaco Francesco Casciano - e il concetto del “prendersi cura” insieme di ciò che riteniamo bene comune sta creando partecipazione attiva e rete in un luogo come la scuola, a Collegno da sempre innovativo e perno della crescita della comunità»