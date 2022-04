Grugliasco, centrosinistra compatto a sostegno di Gaito

«Parto dall'esperienza che ho maturato occupandomi dello sviluppo urbano della cittò e dell'ambiente, dall'aver scommesso sulla possibilità che l'ex Pininfarina tornasse od essere un’areo produttiva e che lo Cascina Armano potesse essere riqualificata, dalla cura dei giardini, dall’avere piantato un albero per ogni bambino nato e aver distribuito le borracce ad ogni studente della città». Emanuele Gaito, assessore uscente alla pianificazione urbana e ambiente, dà l'avvio alla campagna elettorale come candidato del centrosinistra che si presenta compatto all'appuntamento del 12 giugno. A sostenerlo infatti, oltre al Pd, ci saranno Gru On, Moderati, Europa Verde Grugliasco a Sinistra, Progetto Grugliasco e Grugliasco al centro. «Parto dai successi e dal cammino che l'amministrazione guidata da Roberto Montà ha ottenuto, un cammino che ha posto solide basi per cambiare Grugliasco in Città universitaria delle Scienze dell'ambiente, nel completare la riqualificazione delle scuole per i bambini e i giovani della città».

